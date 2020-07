Dopo un lungo periodo di stop a causa dell’emergenza Covid-19, Google è finalmente tornata ad aggiornare Android Auto. Il sistema operativo per auto, ad oggi, si trova al suo quarto aggiornamento consecutivo che, a quanto pare, introduce delle importanti novità sul fronte applicazioni. Da pochi giorni, infatti, gli utenti potranno finalmente utilizzare l’app ottimizzata di YouTube Music all’interno di Google Maps. Ciò, quindi, permetterà finalmente agli utenti di evitare tutte le distrazioni dovute alla navigazione all’interno del menù, riducendo sensibilmente i rischi mentre si è alla guida.

Da questo momento, quindi, YouTube Music prende definitivamente il posto del tanto criticato Google Play Music e di tutte le app analoghe di terze parti. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Android Auto arriva al suo quarto aggiornamento post-lockdown: ecco tutte le ultime novità

Come accennato poco più sopra, quindi, Google ha da poco rilasciato un nuovo aggiornamento di Android Auto che, di fatto, entra a far parte di un pacchetto di 4 update pubblicati in seguito al periodo di Lockdown. La nuova versione del sistema operativo, quindi, si trova attualmente in fase di Roll Out, il che significa che gli utenti riceveranno a scaglioni la notifica dell’aggiornamento.

Ciononostante, però, sul web sono già spuntate delle critiche da parte degli utenti che hanno già messo le mani sulla nuova versione di Android Auto. A quanto pare, infatti, quest’ultima sembrerebbe andare in conflitto con alcune app di terze parte, Spotify, TuneIN o Deezer, rendendole quasi del tutto inutilizzabili.

Terminiamo ricordando a tutti i lettori che, da alcune settimane, è disponibile il collegamento in modalità Wireless. Coloro che montano un sistema di infotainment compatibile, quindi, potranno finalmente collegare il proprio smartphone ad Android Auto evitando l’utilizzo di cavi.