Anche per gli utenti di WindTre è tempo di fronteggiare le prime rimodulazioni di prezzo. Durante il corso di quest’estate, per la prima volta dall’avvenuta fusione dei due ex marchi Wind e 3 Italia, aumentano i costi per alcuni utenti della nuova compagnia telefonica.

WindTre, costi in rialzo per tutti gli utenti con offerta MIA Special Edition: sino a 4 in più al mese

Da pochi giorni, il gruppo commerciale di WindTre ha comunicato che a breve vi sarà una rimodulazione dei costi per le cosiddette offerte MIA Special Edition. Rispetto a quelli che sono gli attuali costi di rinnovo, a breve i clienti saranno chiamati a pagare un piccolo extra per il pagamento mensile della promozione.

A differenza degli altri operatori ed a differenze delle politiche precedenti (quando Wind e 3 Italia erano ancora due brand separati), in questa circostanza l’operatore non prevede un aumento secco per i costi. La variazione di prezzo per le promozioni MIA Special Edition può arrivare da pochi centesimi sino ad un massimo di 4 euro ogni trenta giorni.

In relazione all’aumento di prezzo cambieranno anche i consumi per le promozioni. Un esempio è stato dato da una delle comunicazioni di WindTre. Tutti gli utenti che si troveranno a pagare 10,99 euro per la promozione avranno chiamate illimitate più 40 Giga per navigare in rete.

Da giorni il gruppo di WindTre sta comunicando agli utenti l’avvenuta modifica. Ogni abbonato interessato ha ricevuto o riceverà un SMS informativo. Le modifiche saranno effettive dal 13 Luglio, pertanto sino al 12 Luglio ci sarà la possibilità di disdire il contratto senza pagare penali.