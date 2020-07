Le iniziative di WindTre continuano a riscuotere grande successo da parte del pubblico. Il provider, da settimane, sta offrendo ad ipotetici nuovi clienti delle iniziative ad hoc nel campo della telefonia mobile. L’obiettivo di WindTre è quello di superare la concorrenza di TIM e di contenere la sempre più importante avanzata di Iliad.

WindTre, per gli utenti ci sono minuti e 100 Giga per internet con quest’offerta

Le migliori offerte che WindTre mette a disposizione dei nuovi clienti sono quelle prerogative alla portabilità del numero. Tra queste promozioni spicca anche la nuova WindTre Star+. La ricaricabile in queste mette a disposizione di tutti i nuovi clienti minuti senza limiti per le telefonate verso i numeri fissi e mobili nazionali con 200 SMS. Per quanto concerne la soglia internet, invece, i clienti potranno beneficiare di ben 100 Giga per la connessione online. Il costo mensile dell’iniziativa si attesta sui 7,99 euro.

Il confronto diretto della WindTre Star+ è ovviamente con la Giga 50 di Iliad. Questa tariffa primeggia sulla rispettiva offerta di Iliad per quanto concerne le soglie di consumo (ben 100 Giga contro i 50 di Iliad), al netto di uno stesso prezzo di rinnovo.

WindTre Star+ deve essere considerata una ricaricabile winback. In base alle condizioni delle offerte winback, gli utenti non potranno fare richiesta online per la ricaricabile, ma recarsi necessariamente in uno store e richiedere la portabilità della propria rete da altro operatore. I tempi per la portabilità del numero variano da due a tre giorni lavorativi, in base al numero delle richieste da soddisfare.