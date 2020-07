Le persone di tutte le età oramai utilizzano con familiarità WhatsApp. Che sia per rapporti di amicizia, di lavoro o di parentela, la piattaforma di messaggistica istantanea è determinante per le comunicazioni quotidiane. Se c’è un campo però dove WhatsApp assume importanza fondamentale è quello amoroso.

WhatsApp, il nuovo metodo per scoprire se il partner ci tradisce in chat

Tanti amori sono nati attraverso WhatsApp, così come c’è da sottolineare come anche tanti tradimenti siano avvenuti proprio con l’ausilio della piattaforma di messaggistica nel corso di questi ultimi anni.

Laddove vi è un sospetto sulla fedeltà del partner, tante persone in un modo o nell’altro cercano di leggere di nascosto le conversazioni del proprio lui o della propria lei. La maggior parte degli individui si affida al metodo più semplice: spiare le chat direttamente dallo smartphone altrui. Seppur immediata, questa soluzione non sempre è garanzia di risultati dato che in presanza di messaggi sospetti, il partner potrebbe eliminare subito ogni traccia.

Da poco tempo però gli utenti stanno scoprendo un nuovo ed interessante metodo per spiare addirittura in tempo reale il partner e per scoprire eventuali tradimenti. Questo metodo si basa sulla piattaforma WhatsApp Web.

WhatsApp Web, allo stato attuale, consente la sincronizzazione delle conversazioni da smartphone a pc senza password o senza codici di sicurezza. Per questa ragione, al fine di leggere tutte le chat del partner, basterà aver per pochi secondi il pieno possesso del suo smartphone e sincronizzare le chat su un dispositivo fisso in nostro possesso. Semplici passaggi per un risultato garantito.