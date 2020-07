Vodafone: nuove offerte con 50GB per gli ex utenti, ecco chi le può avere

Contrastare Vodafone non è certamente semplice per la concorrenza, anche se qualcuno sarebbe riuscito a dare scacco al colosso. Da diverso tempo infatti Iliad riesce a rubare sistematicamente tanti utenti alla concorrenza, che vede al suo interno anche il gestore anglosassone.

Sono tantissimi gli utenti che quindi hanno scelto di migrare altrove dopo le tante offerte lanciati sul mercato. Per questo motivo adesso Vodafone sta cercando il tutto per tutto pur di recuperare pubblico, nonostante il suo posto in classifica sia saldamente il primo. La scelta è ricaduta su due soluzioni di altissimo livello, le quali promuovono tanti contenuti e a prezzi stranamente stracciati. Entrambe le promozioni sono destinate ad utenti provenienti da gestori diversi, ma con contenuti praticamente analoghi. L’obiettivo è quello di battere ancora una volta la concorrenza e soprattutto di mettere in chiaro chi comanda sul mercato della telefonia.

Vodafone, gli utenti possono avere a che fare con due nuove offerte per rientrare a far parte della famiglia del gestore

Vodafone Special 50 Digital Edition, versione 1

Minuti illimitati verso tutti gli utenti anche all’estero

SMS illimitati verso tutti

50 GB di traffico dati fino alla velocità massima del 5G

di traffico dati fino alla velocità massima del 5G 7 euro per ogni mensilità

per ogni mensilità Offerta disponibile ora per tutti i clienti Iliad, Fastweb, Daily PosteMobile e operatori di tipo virtuale. Sono escusi esclusi ho. Mobile, Kena Mobile e CoopVoce.

Vodafone Special 50 Digital Edition, versione 2