Una delle serie TV di maggior successo, riscosso soprattutto nel periodo passato di lockdown, è stata senza ombra di dubbio Vis a Vis. La serie, disponibile sulla piattaforma streaming Netflix, ha visto un riscontro davvero ampio da parte di numerosi utenti e questo anche grazie alla presenza di due attrici già celebri presenti ne La Casa di Carta, ossia Alba Flores e Najwa Nimiri.

I produttori, nonostante il grande successo che ha avuto la serie, hanno deciso di non continuare con una quinta stagione nonostante le grandi richieste fatte dai fan. Tuttavia, come una sorta di premio di consolazione, è stato reso disponibile uno spin-off intitolato Vis a Vis: El Oasis, il quale vede come protagoniste Zulema (Naijwa Nimri) e Macarena (Maggie Civantos).

Vis a Vis: ecco di seguito tutte le novità in serbo per gli utenti

La nuova mini-serie ha visto il suo rilascio ufficiale in Spagna recentemente, infatti moltissimi fan hanno visto la serie in lingua originale o sottotitolata. Secondo alcuni rumors, gli episodi, i quali durano mediamente cinquanta minuti, potrebbero arrivare in lingua italiana stesso questa estate. Tuttavia, è importante specificare che questa notizia non è stata ancora confermata da nessun produttore della serie.

La trama si basa su eventi che accadono dopo la serie principale. Infatti, gli spettatori avranno modo di vedere Macarena che sta per abbandonare la sua vita criminale, ma Zulema gli proporrà un ultimo colpo che potrebbe cambiargli totalmente la vita. L’idea è quella di derubare una tiara contenete dei diamanti durante un matrimonio. I diamanti in questione sarebbero della figlia e del suo compagno, il quale è un signore della droga messicano. Il furto verrà completato e insieme alle complici, ossia Goya, Monica, Triana e La Flaca, verrà spartito il bottino. Tuttavia, non andrà tutto secondo i piani.