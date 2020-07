Trony fa sognare gli utenti con una campagna promozionale di assoluto rispetto, in quanto inclusiva della possibilità di godere di un prodotto gratis, raggiungibile mediante l’acquisto di altri due device, in aggiunta ad un primo obbligatorio e ben specifico.

Il volantino corrente, a differenza di quanto avevamo visto in passato, risulta essere disponibile solamente nei punti vendita sparsi per il territorio, non online sul sito ufficiale o presso altri rivenditori. Il Prendi 3 Paghi 2 può essere applicato su qualsiasi prodotto, ciò sta a significare che non vengono poste limitazioni particolari ai terminali effettivamente raggiungibili.

Volantino Trony: gli sconti sono incredibili

Gli sconti applicati all’interno del volantino Trony sono davvero speciali, gli utenti devono prima di tutto acquistare uno tra: grande/piccolo elettrodomestico da almeno 699/69 euro, in alternativa un televisore il cui prezzo superi i 699 euro.

Fatto questo sarà possibile aggiungere un altro device a scelta, per godere di una riduzione del 50% sul meno caro della coppia; in alternativa, aggiungendone invece altri due, la riduzione effettivamente godibile sarà pari al 100%, sempre applicata sul meno caro fra tutti i dispositivi attualmente disponibili nel catalogo aziendale.

Essendo la campagna promozionale molto varia, ci risulta impossibile raccontarvi tutte le possibili combinazioni in un unico articolo, per questo motivo non possiamo che raccomandarvi di prendere visione delle pagine che trovate inserite direttamente poco sotto. Ricordate, ad ogni modo, che gli acquisti sono effettuabili solamente nei punti vendita in Italia.