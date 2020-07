L’operatore Vodafone Italia ha deciso di continuare a proporre l’offerta winback denominata Special 50 Digital Edition ad alcuni utenti selezionati a soli 7 euro al mese.

La nuova campagna SMS Torna in Vodafone invita ad attivare l’offerta in questione entro il prossimo 16 luglio 2020. Scopriamo insieme tutti i dettagli dell’offerta.

Torna in Vodafone con la Special 50 Digital Edition a soli 7 euro al mese

L’offerta proposta è la Vodafone Special 50 Digital Edition che prevede ogni mese minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti e 50 Giga di traffico dati al costo di 7 euro al mese. In Roaming in UE, il cliente potrà navigare con un limite al traffico dati mensile, come previsto dal Regolamento in materia; minuti ed SMS possono invece essere utilizzati senza limiti alle stesse condizioni nazionali.

Ecco l’SMS che l’operatore sta inviando agli ex clienti: “Torna in Vodafone! Solo per te 50 Giga, minuti e SMS illimitati verso tutti a 7 euro al mese con il nuovo Digital Service. Costo SIM e attivazione gratis! Dettagli su ulteriori costi in caso di utilizzo all’800034663 o su voda.it/web2. Per attivare vai nei nostri negozi o online su voda.it/web2 entro il 16 Luglio 2020“.

Ancora una volta, viene evidenziata la possibilità di attivare l’offerta sia nei rivenditori Vodafone che online, fino al 16 Luglio 2020 salvo cambiamenti. Nonostante questo, i clienti selezionati possono ricevere comunicazioni riportanti date di scadenza diverse o anche prezzi diversi, dal momento che si tratta di offerte dedicate a target ben specifici. Come evidenziato nella comunicazione, l’attivazione e la SIM sono gratuite. Per scoprire tutte le altre offerte proposte visitate il sito ufficiale dell’operatore.