Continuano gli aggiornamenti da parte di Netflix sulle varie serie televisive, film e contenuti multimediali vari in uscita, ma ancora nessuna notizie per quanto riguarda The Order e Dark. A quanto pare le serie fanno parte di quelle più richieste sulla piattaforma di streaming online, ma secondo le ultime notizie trapelate in rete potrebbero non tornare con delle nuove vicende.

Dark e The Order su Netflix: per le due serie televisive potrebbe essere la fine

Dark è una serie televisiva tedesca sviluppata e mandata in onda per la prima volta nel 2017 di genere fantascientifico, thriller e drammatico. La fiction ha riscosso un successo incredibile soprattutto in questo ultimo anno, in tantissimi hanno approfittato del lockdown per riguardarla o iniziarla perché è necessario prestare molta attenzione agli episodi visto i numerosi sbalzi temporali. I fan purtroppo devono prepararsi ad un triste addio perché la serie televisiva non ha intenzione di prolungarsi ancora, a quanto pare questa terza stagione mandata in onda lo scorso ventisette Giugno è l’ultima per concludere il ciclo.

The Order, invece, è una serie televisiva statunitense di genere paranormale mandata in onda su Netflix per la prima volta lo scorso anno. A Giugno di quest’anno su Netflix è andata in onda in prima visione e in esclusiva la seconda stagione, ma per quanto riguarda un possibile rinnovo ancora non si sa niente. Le notizie ufficiali potrebbero arrivare da un momento all’altro direttamente dalla piattaforma di streaming online o dalla stessa produzione, ma in entrambi i casi si può solo aspettare.