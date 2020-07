Oggi, 11 luglio, su sky e dazn andranno in scena le prime tre partite che apriranno la trentaduesima giornata del campionato Italiano di calcio di serie A. Tra le partita in programma spicca l’interessantissimo match tra la capolista Juventus e la rivelazione Atalanta, anche se ormai più che di rivelazione possiamo apertamente parlare di certezza. I bergamaschi si presenteranno a Torino dopo 9 vittorie consecutive alla ricerca di una decima vittoria prestigiosissima in casa della prima in classifica. Di contro, la Juve cercherà di cancellare il brutto 4-2 subito pochi giorni fa a San Siro contro il Milan trasmesso sempre in esclusiva da Sky.

Chi proverà a trarre vantaggio da questo complicato impegno della juventus è la Lazio, che sempre oggi 11 luglio ospiterà all’olimpico il Sassuolo, in una gara che i biancocelesti dovranno vincere a tutti i costi sperando in un passo falso della Juve contro l’Atalanta. Il terzo match odierno vedrà di fronte Brescia e Roma con i lombardi che, seppur in una disastrosa situazione di classifica, venderanno cara la pelle contro una Roma che cercherà i tre punti per rimanere in orbita Europa League.

Orari e dove vedere le partite dell’11 luglio

La prima partita in programma di questa trentaduesima giornata sarà Lazio-Sassuolo, con inizio alle 17.15 e visibile su Sky Sport Serie A. A seguire, con fischio d’inizio alle 19.30, scenderanno in campo Brescia-Roma, visibile su Sky Sport Serie A. Chiuderanno questo sabato di anticipi Juventus-Atalanta, inizio previsto per le ore 21.45 e visibile in esclusiva su DAZN.

