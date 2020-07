Questo è sicuramente un momento ideale per acquistare una nuova auto. Infatti con i nuovi incentivi della Rottamazione auto 2020 ci sono davvero dei vantaggi interessanti da sfruttare. Il bonus è previsto da uno degli ultimi decreti che sono stati emessi dal Governo italiano e serve per permettere ai cittadini di aggiornare il loro mezzo di trasporto e non solo, permette anche di rispettare la cura e il rispetto dell’ambiente, in modo tale da poter acquistare delle auto di ultima generazione che sono sicuramente più eco-friendly. Ci sono alcuni limiti riguardo questa incentivazione, andiamo a vedere nel dettaglio quali sono.

Rottamazione Auto: ci sono due modi differenti per poter accedere al bonus

Non tutte le auto possono essere spedite per la rottamazione. Infatti, allo stato attuale, due sono le ipotesi che sono previste dall’incentivo e possono convogliare quanti più cittadini è possibile. C’è la fascia più alta che è il bonus da 4.000 euro, e questo può essere richiesto da tutte le persone che sono interessate ad acquistare un veicolo Euro 6 e che manderanno alla rottamazione un veicolo in loro possesso da non più di 10 anni. La compravendita del nuovo mezzo dovrà essere entro il 31 dicembre di quest’anno e non oltre.

Per tutti coloro che invece non hanno nessuna auto da rottamare, all’interno del decreto c’è scritto che è comunque possibile acquistare un’auto, ma con un bonus leggermente ridotto di 2.000 euro. Questa somma non verrà data interamente dallo Stato, ma solamente per metà in quanto l’altra metà sarà concessa dalla concessionaria ove il veicolo verrà acquistato.