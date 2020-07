Le truffe telefoniche continuano a colpire numerosi consumatori, ma in Italia una denominata Ping Call ha decisamente preso il sopravvento. Numerosi utenti sono rimasti incastrati da questo nuovo metodo, descritto anche in una nota trasmissione televisiva conosciuta come Le Iene.

Il servizio televisivo mandato in onda ha cercato di avvisare i suoi spettatori di questa nuova truffa molto pericolosa soprattutto per coloro che alla propria scheda telefonica hanno collegata una carta di credito o debito per sostenere il rinnovo mensile. Ecco spiegata qui di seguito.

Ping Call colpisce tutti: attenzione alle chiamate provenienti da questi numeri

Quella della Ping Call è una nuova tecnica con la quale i truffatori svuotano il credito telefonico delle loro vittime in pochissimi istanti tramite delle semplici chiamate telefoniche. I consumatori si ritrovano con una chiamata in arrivo da un numero proveniente dall’estero, solitamente Tunisia, Gran Bretagna o Francia. Rispondendo possono avvenire due cose:

Rispondendo parte una segreteria telefonica; La telefonata si conclude senza alcuna risposta.

In entrambi i casi la tecnica è quella di svuotare il credito telefonico. Nel primo modo scala un costo per ogni secondo/minuto che passa, mentre il secondo metodo ha l’obiettivo di attirare l’attenzione della vittima così da richiamare il numero. Ovviamente anche nel secondo caso la chiamata ha un costo.

Come detto precedentemente, si tratta di una truffa molto pericolosa soprattutto per coloro con una carta prepagata o di credito collegata alla propria scheda telefonica perché il loro conto bancario o postale potrebbe essere svuotato in pochi attimi. Per questo motivo è molto importante non sottovalutare questa nuova truffa cercando di prestare attenzione ad ogni chiamata in arrivo sul proprio smartphone.