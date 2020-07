Esistono tantissimi programmi e app, presenti sia su computer che su smartphone, che sono in grado di convertire la musica dei video di YouTube in dei file MP3. D’altra parte, è una funzione molto utilizzata da tutti coloro che desiderano avere sul proprio computer o sul proprio cellulare, i propri brani preferiti senza dover ricorrere allo streaming musicale. Essendo appunto così tanti, i programmi per effettuare una cosa del genere, abbiamo deciso di consigliarvene alcuni tra i migliori.

Ecco quali sono i migliori convertitori di musica da YouTube, ai file MP3

Partiamo dai programmi utilizzabili sia su PC che su Mac. Un esempio è MediaHuman YouTube to MP3 converter. Si tratta di un programma gratuito, utilizzabile sia su Windows che su Mac e che mantiene la qualità originale dei file e convertiamo per trasformarli in mp3. Oltre a questo però, è inoltre possibile salvare i file in formato m4a, sebbene con un bitrate che non supera i 320 kbps.

Un altro semplicissimo programma è Clipgrab, forse ancora più adatto a coloro che non sono molto pratici di computer. Oppure anche, 4K YouTube to mp3, che consente di scegliere la qualità dei file, nonché la cartella in cui salvarli. Inoltre, programmi come Filegram sono facili da utilizzare poiché non serve scaricarli sul PC o sul Mac, ma basta semplicemente utilizzare questo servizio on-line e salvare i brani direttamente dal browser. Infine, abbiamo 2conv, a sua volta convertitore on-line che non necessita che lo si scarichi sul proprio computer.

Per gli smartphone, le app sono invece di altro tipo. Una di queste si chiama Videoder ed è considerata la migliore da utilizzare come convertitore. È una Open source gratuita che consente di scaricare qualunque video da YouTube per poterlo convertire in mp3. È disponibile unicamente per Android.