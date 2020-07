MediaWorld sfida Unieuro e Trony con il lancio di un volantino in grado di raccogliere ottimi prezzi, ed applicandoli su alcuni degli smartphone, o dei prodotti in generale, più richiesti dalla popolazione. La campagna promozionale, comunque attiva fino al 15 luglio, è a disposizione sia online che in negozio.

Il Tasso Zero non abbandona assolutamente i volantini MediaWorld, anche in questo caso l’utente che supererà i 199 euro di spesa potrà affidarsi al finanziamento senza interessi, da corrispondere direttamente tramite conto corrente bancario o carta di credito non ricaricabile. Gli acquisti sul sito ufficiale, lo ricordiamo, prevedono inoltre il pagamento delle spese di spedizione per la consegna a domicilio.

MediaWorld: tante offerte nel nuovo volantino

Gli smartphone sono padroni del volantino MediaWorld, riuscendo difatti a catalizzare l’attenzione dei consumatori con ottimi prezzi. Il top di gamma da non mancare è sicuramente il Samsung Galaxy S20, vero e proprio dispositivo di fascia alta, oggi sceso addirittura sotto la soglia dei 650 euro, fermandosi per la precisione a 649 euro.

Qualità inferiore, ma ugualmente interessanti, i vari Galaxy Note 10 Lite a 379 euro, Xiaomi Mi Note 10 in vendita a soli 379 euro e Xiaomi Redmi Note 8T alla cifra finale di 159 euro.

Naturalmente il volantino MediaWorld presenta una infinità di sconti e di promozioni anche appartenenti a svariate categorie merceologiche, che non possono essere riassunti interamente nel nostro articolo. Ricordando tutte le limitazioni descritte in precedenza, rimandiamo la visione della campagna a questo link.