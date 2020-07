Lo scorso 20 giugno 2020 il produttore cinese Huawei ha presentato ufficialmente per il mercato cinese il nuovo smartphone della serie Enjoy, ovvero il nuovo Huawei Enjoy 20 Pro. Oltre a questo device, però, l’azienda presenterà a breve anche la versione standard che si chiamerà Huawei Enjoy 20.

Ecco il design del prossimo dispositivo di casa Huawei

Nel corso delle ultime ore sul noto social cinese Weibo è stata pubblicata la prima immagine renders di questo nuovo smartphone targato Huawei. Dal render in questione possiamo osservare quello che sembra essere il design del prossimo Huawei Enjoy 20. Come è possibile notare dall’immagine, la parte frontale del terminale sarà occupata interamente dal display. Su questo smartphone, infatti, l’azienda cinese ha deciso di adottare un design full screen e una selfie camera pop-up a comparsa.

Per quanto riguarda la backcover posteriore, dal render possiamo osservare come sia presente una tripla fotocamera accompagnata da un flashLED posta in una zona circolare al centro della scocca. Sul lato destro del frame è poi possibile scorgere la presenza del bilanciere del volume e del tasto di accensione e spegnimento. Quest’ultimo, in particolare, sembra ospitare un sensore biometrico per lo sblocco del dispositivo.

Per il momento non ci sono informazioni precise riguardanti il display di questo nuovo dispositivo dell’azienda. Tuttavia, possiamo immaginare che si tratti di un pannello IPS LCD, dato che il sensore biometrico non sembra essere integrato all’interno dello schermo. Secondo gli ultimi rumors, poi, a bordo del terminale ci sarà una batteria da 4300 mAh con supporto alla ricarica rapida da 22.5W e un sensore fotografico principale da 48 megapixel.