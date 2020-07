L’operatore semivirtuale di Vodafone, ho. Mobile, ha deciso di aprire anche ai clienti provenienti da Kena Mobile e Daily Telecom l’offerta ho. 5.99 ad un prezzo super conveniente.

Dopo che Kena Mobile aveva inserito dal 1° Luglio 2020 ho. fra gli operatori di provenienza validi per l’attivazione di alcune delle sue offerte Operator Attack, il secondo brand di Vodafone “risponde” aggiornando in queste ore la lista degli operatori da cui è possibile attivare ho. 5.99. Scopriamo i dettagli.

ho.Mobile contro Kena Mobile e Daily Telecom

L’offerta denominata ho. 5.99 comprende minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 70 Giga di traffico dati fino in 4G con velocità di 30 Mbps in download e upload, il tutto al costo di 5.99 euro al mese. Non è previsto il costo di attivazione di 9 euro e si pagherà solo il costo della SIM di 99 centesimi di euro.

In generale, ho. 5.99 è quindi adesso attivabile solo dai nuovi clienti provenienti da Iliad, Fastweb, Kena Mobile, Daily Telecom e altri operatori virtuali come PosteMobile, Tiscali, CoopVoce, BT Italia, DigiMobil, Digitel, Foll-In, Green Telecomunicazioni, LycaMobile, NT Mobile, NV Mobile, Optima Mobile e altri.

Conseguentemente all’apertura nei confronti dei nuovi clienti provenienti da Kena e Daily Telecom per la ho. 5.99, si aggiorna anche il target a cui si rivolge l’offerta denominata ho. 9.99 disponibile dal 29 Giugno 2020. Fino a questo momento l’offerta si rivolgeva proprio a chi effettuava la portabilità da Kena Mobile e Daily Telecom, oltre che ai nuovi clienti che attivavano un nuovo numero. Adesso, invece, l’offerta rimane disponibile soltanto per chi desidera attivare un nuovo numero. Per scoprirla nei dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.