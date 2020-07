Comet fa impazzire gli utenti con una campagna promozionale che appare essere assolutamente in grado di convincere molti di noi all’acquisto, proponendo infatti prezzi bassi e sconti speciali su ogni ordine completato sia online che nei punti vendita.

Optando per l’acquisto sul sito ufficiale, il consumatore si ritrova a dover pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, sempre da aggiungere al prezzo effettivamente mostrato a schermo. Per spendere poco senza doversi muovere dal divano di casa, raccomandiamo la consegna in negozio, sarà solamente necessario recarsi nel punto vendita designato per completare la compravendita (o anche effettuare il pagamento).

Volantino Comet: le offerte non finiscono mai di stupire

Il volantino Comet racchiude al proprio interno tante occasioni da cogliere al volo, a partire dai dispositivi top di gamma, sempre legati al mondo degli smartphone. Tra questi non possiamo che annoverare Motorola Edge e Samsung Galaxy S20, entrambi in vendita a 699 euro, in aggiunta a Huawei P40, P40 Pro, Galaxy S20+ e Motorola Edge+.

Una delle fasce più richieste e desiderate del momento, quella entro i 300 euro, presenta qualche piccola chicca, come Xiaomi Mi Note 10 Lite, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Oppo A91 o Oppo A72, tutti disponibili a prezzi estremamente bassi ed interessanti.

Non perdete altro tempo, approfittate subito della campagna promozionale di Comet collegandovi al sito ufficiale, potrete visionare le offerte, effettuare acquisti, o decidere di recarvi personalmente in negozio per completarli in un secondo momento.