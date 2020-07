In rete sta circolando, ormai da qualche settimana, una notizia che già a prima vista appare essere veramente incredibile, il canone Rai ed il bollo auto sarebbero pronti per essere aboliti dallo Stato Italiano, proprio per alleggerire il peso delle tasse sulle spalle dei contribuenti.

Niente di più falso, ci troviamo di fronte alla classica fake news creata a regola d’arte per indirizzare il traffico verso determinati siti internet, con l’unico scopo di guadagnare denaro, visualizzando determinati banner pubblicitari. Il trucco pensato dai “buontemponi” è sempre lo stesso, mettere in rete una notizia sensazionale ed in grado di attirare l’attenzione di migliaia (se non milioni di utenti); in questo modo in tantissimi andranno a cliccarla, visualizzando i banner e permettendo ai suddetti di guadagnare denaro.

Proteggetevi dalle fake news verificando sempre le fonti, prima di condividere una notizia che si potrebbe rivelare falsa. Il canone Rai ed il bollo auto non verranno in nessun modo aboliti nel corso del 2020, questo è assodato e sotto gli occhi di tutti.

Canone Rai e Bollo Auto: per quale motivo non verranno aboliti

Le due imposte non verranno ritirate per un motivo molto semplice, lo Stato Italiano al giorno d’oggi non si può privare degli introiti che le suddette gli garantiscono annualmente (ben 7,5 miliardi di euro circa), sopratutto in un periodo storico in cui si è ritrovato a dover versare tantissimo nelle tasche degli italiani (e non solo).

L’unico modo per evitarsi il pagamento delle suddette sarà quello di seguire i canali già presenti, pronti ad accettare le richieste di esenzione di una determinata porzione di popolazione.