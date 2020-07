In tutta Italia, ormai, tre famiglie su quattro sono in possesso di un’automobile, utilizzata principalmente per andare a lavoro e fare compere. Come ben sappiamo, però, ogni anno bisogna necessariamente stipulare un’assicurazione che, nella maggior parte dei casi, risulta essere abbastanza costosa. Considerato il periodo di crisi economica, però, Allianz ha deciso di intervenire a favore dei consumatori che, purtroppo, continuano a pagare i danni causati dai 3 mesi di totale Lockdown.

Attraverso i canali social principali, infatti, la società assicurativa ha presentato una nuova iniziativa che, di fatto, permette agli automobilisti di riscontrare un notevole risparmio. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Assicurazione Auto: ecco come risparmiare sospendendola per un determinato periodo

Grazie alla nuova politica adottata da Allianz, finalmente è possibile sospendere l’assicurazione attivata su un veicolo, senza quindi dover pagare in caso di inutilizzo. Per attivare questa nuova opzione, quindi, saranno necessari pochi minuti grazie alla nuova procedura di Stop&Drive messa a disposizione dalla società assicurativa.

In tal modo, quindi, tutti i consumatori Italiani in possesso di una polizza RC Auto stipulata con Allianz, potranno sospendere la propria assicurazione, anche per pochi giorni, senza dover giustificare in maniera dettaglia la propria decisione. I consumatori interessati alla sospensione dell’assicurazione, quindi, potranno usufruire durante l’anno di ben 30 giorni di sospensione, da utilizzare anche in piccole tranche.

Si tratta quindi di una strategia di Marketing fortemente apprezzata dagli utenti che, ad oggi, si trovano in situazioni economiche molto complicate a causa dell’emergenza Coronavirus. Restate connessi per scoprire le ultime novità a riguardo.