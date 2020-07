Nuovi SMS speciali inviati da WindTre ad alcuni fortunati già clienti, l’azienda sta iniziando a proporre l’attivazione di offerte aggiuntive, alla all inclusive già presente sul numero di telefono coinvolto, con le quali sarà possibile raggiungere anche 150 giga di traffico dati al mese.

Come specificato, le soluzioni che andremo a raccontarvi sono da considerarsi valide ad personam, ovvero rivolte esclusivamente al numero di telefono a cui vengono direttamente inviate. Oltre a questo, è bene non dimenticare che non sostituiranno la promozione di base, ma andranno a tutti gli effetti ad integrarsi, aggiungendo traffico dati.

WindTre: nuove promozioni per alcuni utenti

Le due promozioni attualmente proposte via SMS sono Summer 75 giga e Summer 150 Giga, al loro interno è possibile trovare esclusivamente un bundle dati, corrispondente per l’esattezza a 75 e 150 giga di traffico dati alla massima velocità attualmente disponibile.

A differenza di quanto si potrebbe effettivamente pensare, non sono rinnovabili, ciò sta a significare che potranno essere richieste solamente una volta, al termine dei 31 giorni di validità verranno disattivate automaticamente (ed ovviamente senza costi aggiuntivi). La Summer 75 giga ha validità pari a 15 giorni e presenta un prezzo di 4,99 euro; coloro che invece vorranno raddoppiare il bundle, arrivando a 150 giga, potranno fruirne per 90 giorni dalla data di attivazione, pagando nel contempo 12,99 euro.

Al termine del periodo indicato i giga non consumati verranno rimossi definitivamente, non potranno più essere recuperati, né utilizzati. L’idea di WindTre è quella di incrementare il bundle in un periodo molto critico per i giga di traffico, ovvero l’estate (in corrispondenza delle ferie).