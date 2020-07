Avere una connessione internet ovunque si vada è ormai divenuto essenziale anche nelle più piccole faccende. Non si può restare senza telefono – anche se portarlo sempre con sé potrebbe non essere molto positivo per la nostra salute – e questo implica necessariamente l’utilizzo di traffico con reti mobili.

A partire dallo scorso anno, però, è arrivata la novità che tanti comuni attendevano: il MISE ha finanziato la creazione di una rete di hotspot in moltissimi comuni italiani, per poter fruire della connessione Wi-Fi gratuita.

Il progetto è stato chiamato Piazza Wi-Fi Italia, e ha preso le mosse inizialmente da un primo investimento strutturale sui 136 comuni di Lazio, Umbria, Abruzzo e Marche colpiti dal sisma nel 2016. A fronte di un nuovo investimento di oltre 40 milioni, si è potuto estendere il progetto ad altri comuni italiani, a partire da quelli al di sotto dei 2000 abitanti.

Piazza Wi-Fi Italia, la rete Wi-Fi che unifica la penisola

Il progetto, rientrante nella precisa ottica di dare una scossa forte al contesto socio-culturale anche dei comuni più piccoli, è stato approvato lo scorso gennaio. La realizzazione degli hotspot in questione è terminata in moltissimi comuni, tanto da poter trovare una mappatura completa sul sito ufficiale del progetto. Inoltre, anche quelli che possedevano già una propria connessione Wi-Fi cittadina, possono inviare richiesta di rientrare nella mappatura del progetto compilando un modulo presente nell’apposita sezione del sito.

Grazie al protocollo siglato con il Gruppo Poste Italiane, inoltre, sarà possibile appoggiarsi alla rete anche negli uffici postali. Dal momento dell’accordo, questa manovra ha consentito di estendere radicalmente il raggio d’azione del progetto, permettendone una presenza più capillare sul territorio.

Connettersi è facile e veloce: basta scaricare l’app wifi.italia.it sul proprio smartphone ed effettuare la prima registrazione. Dopo il primo login, non sarà più necessario autenticarsi e ogni volta che ci si trovasse in prossimità di un hotspot, la connessione andrebbe in automatico.