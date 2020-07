Gli sviluppatori di WhatsApp in queste settimane stanno lavorando ad un grande aggiornamento per la piattaforma di messaggistica. E’ oramai certo che nelle prossime settimane sarà sperimentato per le prime occasioni il nuovo servizio WhatsApp Pay. Attraverso tale estensione della chat, sarà possibile inviare o ricevere delle somme di denaro direttamente con pochi click.

WhatsApp, stop a questi device: la chat elimina la compatibilità con questi dispositivi

Ovviamente gli sviluppatori sono costantemente dinanzi a delle scelte: per favorire la presenza di nuovi upgrade, le risorse economiche per la crescita della chat devono essere investite principalmente sui dispositivi di recente sviluppo e su quelli più utilizzati da parte del pubblico.

Con costanza WhatsApp rivede le sue compatibilità con gli smartphone. Ad esempio, da inizio anno la piattaforma non è più presente sugli smartphone con sistema operativo Windows Phone. Dato il poco utilizzo di questo OS, il team della chat ha deciso di non investire più in tale sistema.

Non solo Windows Phone. WhatsApp infatti ha rimosso la sua compatibilità anche con alcuni modelli di iPhone. La chat non può essere più scaricata su iPhone 6 o modelli precedenti. Anche per dispositivi Android, vi è un simile scenario. Il servizio, infatti, non potrà più essere utilizzato su versioni Android antecedenti alla numero 2.3.7.

In questi casi vi è da fare una duplice considerazione. In alcune circostanze, infatti, anche senza compatibilità WhatsApp potrebbe essere ancora disponibile sugli smartphone laddove già è installata, ma senza la garanzia degli aggiornamenti di sicurezza. In altri casi, invece, il servizio sarà completamente non accessibile.