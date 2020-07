Vodafone: Happy Friday regala solo per oggi qualcosa di strepitoso

Vodafone continua a dire la sua nel mondo della telefonia mobile, nonostante qualcuno si sia appropriato dei suoi utenti durante gli scorsi mesi. Stiamo parlando ovviamente della realtà fiorite da poco, come ad esempio Iliad, azienda francese diventata a tutti gli effetti un gestore italiano.

Questa nuova potenza del mercato un mobile della telefonia, è riuscita a rubare utenti proprio al gestore colorato di rosso. Il merito è delle offerte con prezzi bassissimi ma soprattutto dei contenuti. Questo a Vodafone non è andato per nulla giù, e per questo l’azienda sta lanciando la sua campagna promozionale estiva. Nel frattempo però è venerdì, ed è dunque tempo di Happy Friday. Oltre alle offerte che li pubblicheremo direttamente sotto, oggi c’è un grande regalo come tutti i venerdì mediante l’applicazione ufficiale MyVodafone. Potrete dunque ottenere solo per oggi uno sconto Golden Point del 15% o fino al 30% con Vision Ottica.

Vodafone, ecco le due offerte migliori che il gestore offre agli ex utenti per rientrare

Vodafone Special 50 Digital Edition, versione 1

Minuti illimitati verso tutti gli utenti anche all’estero

SMS illimitati verso tutti

50 GB di traffico dati fino alla velocità massima del 5G

di traffico dati fino alla velocità massima del 5G 7 euro per ogni mensilità

per ogni mensilità Offerta disponibile ora per tutti i clienti Iliad, Fastweb, Daily PosteMobile e operatori di tipo virtuale. Sono escusi esclusi ho. Mobile, Kena Mobile e CoopVoce.

Vodafone Special 50 Digital Edition, versione 2