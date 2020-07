In piena estate, gli utenti possono beneficiare di una serie di nuove e valide promozioni nel campo della telefonia mobili. Come sempre, anche quest’anno Vodafone garantirà al pubblico importanti iniziative. Le migliori offerte sono dedicate a tutti i futuri clienti che effettueranno a breve la portabilità del loro numero da altro operatore.

Vodafone, le offerte migliori di sempre in estate sino a 50 Giga

Per le prossime settimane è confermata una delle migliori offerte del provider inglese: la Special 50 Giga. L’iniziativa però si presenta con un rapporto tra consumi e prezzo ancora più conveniente per gli abbonati. Gli utenti potranno beneficiare di minuti senza limiti a cui si aggiungono 50 Giga per la connessione web al semplice costo di 7,99 euro ogni trenta giorni. La ricaricabile, con questo costo e questi contenuti, sarà disponibile per gli attuali clienti di operatori virtuali e per tutti coloro che hanno una SIM con Iliad.

Sempre molto conveniente è infine anche la promozione Special 40 Giga. In tale occasione, i clienti riceveranno minuti illimitati per effettuare telefonate verso ogni genere di rete nazionale con 40 Giga per la navigazione internet. Il prezzo è di 6,99 euro ogni trenta giorni.

Sia nell’uno che nell’altro caso è prevista una quota di attivazione dal valore di 10 euro. Il costo di rilascio della SIM è incluso nel prezzo di attivazione. Le due offerte presentate fanno parte del pacchetto di ricaricabili winback previste da Vodafone. Rispetto al bundle standard, in alcune circostanze, quindi, potrebbero anche esserci modifiche sia per i consumi che per il prezzo mensile.