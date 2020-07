Una delle serie televisive più amate dagli utenti di Netflix è sicuramente Vis a Vis, una fiction spagnola ideata da Iván Escobar, Esther Martínez Lobato, Álex Pina e Daniel Écija. Dopo quattro e intense stagioni la fiction ha deciso di terminare in modo definitivo, ma fortunatamente per alcuni personaggi non è ancora finita.

Gli sviluppatori della serie, infatti, hanno deciso di sviluppare uno spin off intitolato El Oasis che si incentra su due personaggi molto amati: Zulema e Macarena. Ecco i dettagli qui di seguito.

Vis a Vis: El Oasis arriva su Netflix, ecco tutte le anticipazioni

Numerosi fan hanno apprezzato notevolmente questa nuova notizia riguardante lo spin off della nota serie televisiva spagnola perché la storia raccontata ha catturato l’attenzione di utenti provenienti da ogni parte del mondo. La prima stagione è andata in onda in Spagna già nel mese di aprile di quest’anno, difatti numerosi utenti hanno già guardato gli episodi in lingua originale o sottotitolati. Fortunatamente all’arrivo in Italia manca sempre meno e ad annunciare la notizia è la stessa piattaforma sui suoi profili social ufficiali: “Luglio, col bene che ti vo… Il 31 Luglio esce VISA-VIS: EL OASIS ok l’abbiamo detto.”

Questi nuovi episodi racconteranno la storia delle due protagoniste che hanno deciso di abbandonare la vita criminale dopo aver effettuato un ultimo colpo. L’idea è proprio di Zulema propone di rapinare un signore importante nel mondo della droga, il quasi sposo di sua figlia. La rapina avviene proprio il giorno del loro matrimonio e appena terminata il loro appuntamento è in Hotel El Oasis per dividersi il bottino, purtroppo qualcosa è andato nel verso sbagliato.