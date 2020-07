L’Italia è stato classificato come il quinto Paese al mondo per numero di attacchi phishing nel corso di questo 2020. Ma come se ciò non bastasse arrivano anche nuove truffe a minare l’esperienza di acquisto online su siti che accettano come metodo di pagamento la carta di credito. Secondo l’illustre opinione dell’autorevole Malwarebytes sarebbe verosimilmente possibile rubare i dati carta con una semplice immagine spia. Ecco, nel dettaglio, che cosa hanno scoperto gli esperti.

Carta di credito: con le nuove truffe il tuo saldo viene azzerato dagli hacker

L’uso del contante cartaceo si fa sempre più marginale dopo l’intervento di rimodulazione delle spese dirette scese a 2.000 euro per singola operazione. Entro il prossimo anno la soglia sarà dimezzata costringendo tutti a gestire le proprie spese ed i propri bonifici online. Per quel che riguarda gli acquisti su siti di e-commerce si cita una frode segnalata per le immagini con dati EXIF. Tale tipologia di foto conserva dati importanti come posizione, tipo di dispositivo che ha scattato la foto e molto altro. Secondo gli analisti sarebbe possibile agli hacker sottrarre tali dati partendo da siti non sicuri.

Nello specifico al gestore della piattaforma viene richiesto di provvedere a:

eliminazione dei contenuti illegali (come plugin e temi scaricati illegalmente)

installazione di un plugin di sicurezza che protegge da attacchi informatici

uso di un plugin che rimuova i dati EXIF

applicazione di password robuste ed autenticazione a due fattori

All’utilizzatore, invece, viene consigliata l’installazione di un antivirus con database delle definizioni aggiornato. Un firewall è pertanto necessario per evitare che informazioni sensibili finiscano in amni sbagliate.