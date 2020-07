Nelle ultime settimane non si fa altro che parlare dell’indiscrezione su Apple secondo la quale il colosso non includerebbe il caricabatterie all’interno della scatola dei propri dispositivi.

Nonostante l’indiscrezione non sia stata accolta nel migliore dei modi da parte del pubblico, sembrerebbe che anche il colosso sud coreano Samsung sita per prendere la stessa decisione. Scopriamo tutti i dettagli.

Samsung sta pensando di non inserire il caricabatterie nella confezione dei prossimi dispositivi

Sembrerebbe che la scelta di non includere un adattatore da parete potrebbe diventare un trend: secondo un report proveniente dalla Corea del Sud e riportato dai colleghi di SamMobile, infatti, anche Samsung potrebbe non includere più i caricatori in confezione. Secondo quanto riferito, l’azienda coreana starebbe attualmente valutando questa soluzione e potrebbe eliminare gli alimentatori già dal prossimo anno.

La notizia della rimozione del caricabatterie da parte di Apple ha sollevato un dibattito importante: questa mossa permetterà di risparmiare parecchio alle aziende, ma soprattutto sarà un bene per l’ambiente. Dobbiamo anche considerare l’ampia diffusione degli standard USB-A e USB-C in tutto il mondo, ormai qualsiasi persona ne possiede uno all’interno della propria abitazione, di conseguenza non per forza dovrebbe necessitarne una all’acquisto di un nuovo dispositivo.

D’altra parte, se per iPhone la perdita non è poi così grave (ricordiamo Apple includeva dei banalissimi alimentatori da 5W, non adatti alla ricarica rapida), per gli utenti Galaxy la rimozione del caricatore da parete potrebbe essere ben più grave, dato che Samsung era solita includere alimentatori adibiti alla ricarica rapida, decisamente più costosi. Non ci resta che attendere un’eventuale conferma da parte dell’azienda.