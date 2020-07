Il colosso sudcoreano Samsung si appresta a portare in veste ufficiale sul mercato mobile uno smartphone dotato di una caratteristica molto particolare e insolita. L’azienda ha infatti intenzione di annunciare il nuovo medio di gamma Samsung Galaxy M41 con a bordo una delle batterie più grandi mai viste su di uno smartphone.

Samsung: in arrivo il primo smartphone con una batteria grande quanto quella di un tablet

L’autonomia è da sempre una delle caratteristiche molto importanti in uno smartphone e molto spesso gli utenti si lamentano di non avere una buona autonomia sui propri dispositivi. E forse proprio per questo motivo il colosso sudcoreano Samsung ha intenzione di portare qualcosa di mai visto fino ad ora, almeno sui propri smartphone.

Come già accennato, infatti, l’azienda presenterà a breve il nuovo Samsung Galaxy M41, uno smartphone che si contraddistinguerà da tutti gli altri per una caratteristica, ovvero la batteria. Quest’ultima avrà infatti una capienza davvero esagerata per uno smartphone, dato che sarà pari a 6800 mAh. Si tratta di una capienza che fino ad ora abbiamo avuto modo di vedere sui tablet dell’azienda. Il Samsung Galaxy Tab S6 Lite e il Samsung Galaxy Tab S5e hanno infatti una batteria pari a 7000 mAh.

Si tratterà senz’altro di una caratteristica unica su uno smartphone medio di gamma. L’unica nota negativa potrebbero essere i tempi di ricarica. Per ricaricare un quantitativo del genere di energia, occorrerà sicuramente un po’ di tempo. Vedremo se l’azienda fornirà in dotazione o meno un caricatore dotato del supporto alla ricarica rapida.