Samsung ha rilasciato un nuovo aggiornamento che apporta delle modifiche a una delle note app dedicate agli utenti. Le novità riguardano in particolar modo una delle modalità che caratterizzano Samsung Good Lock, cioè One Hand Operation +, la funzione che facilità l’utilizzo degli smartphone attraverso una sola mano.

Scopriamo alcuni dettagli della nuova versione 3.4.35 di One Hand Operation +.

Samsung Good Lock riceve un aggiornamento: ecco le novità per la modalità One Hand Operation +

Good Lock, l’app di Samsung che permette agli utenti di personalizzare le numerose funzioni del loro smartphone, è stata aggiornata. Le novità apportate riguardano soprattutto la funzione One Hand Operation +, tramite la quale gli utenti che desiderano utilizzare lo smartphone con una mano sola hanno la possibilità di effettuare nuove azioni e in maniera più rapida.

Attraverso la nuova versione 3.4.35 di One Hand Operation + sarà possibile alzare e abbassare il volume attraverso uno swipe. Gli utenti potranno aumentare il volume effettuando un lungo swipe verso l’alto e abbassarlo attraverso un lungo swipe verso il basso, ma non è tutto. Samsung inserisce anche un nuovo menu che sarà presente accanto a ogni app aperta e che permetterà di svolgere alcune funzioni utili, come il salvataggio in memoria.

Il nuovo aggiornamento, inoltre, aumenta le funzioni presenti all’interno del pannello dei comandi rapidi. Adesso gli utenti avranno la possibilità di eseguire 12 comandi differenti, tra i quali: fare screenshot, ruotare lo schermo dello smartphone, invertire i colori e gestire il Wi-fi.

Gli utenti soliti utilizzare il loro smartphone attraverso una sola mano potranno, quindi, usufruire di numerose operazioni, in modo ancora più efficace, subito dopo aver scaricato l’aggiornamento disponibile tramite Samsung Galaxy Store.