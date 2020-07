Oggi torniamo a parlare di sicurezza informatica, e abbiamo avuto modo di testare una nuova e relativamente “giovane” VPN, che opera nel mercato dal 2007 ma che garantisce un ottimo servizio e soprattutto una facilità d’uso invidiabile per le funzioni richieste dalla maggior parte degli utenti.

La VPN in questione prende il nome di IVACY VPN.

A cosa serve una VPN

Al giorno d’oggi probabilmente ognuno conosce o avrà sentito parlare almeno una volta di Virtual Private Network, cioè quei servizi che permettono di navigare in rete in tutta sicurezza e nel totale anonimato, sfruttando la connessione a server privati per filtrare e criptare le informazioni.

Parlando dei numerosi servizi di streaming digitale odierni, sfruttando una VPN per connettersi a server ubicati in altre parti del globo, è possibile accedere al catalogo disponibile in quel determinato paese ed avere accesso anche a serie TV o film non disponibili in Italia per via dei blocchi regionali.

La nostra esperienza: semplicità d’uso per l’utente medio

Anche IVACY VPN adotta degli standard di sicurezza altissimi, parliamo cioè di una crittografia a 256-bit del traffico di rete, che ci consentono quindi di essere al sicuro da eventuali attacchi di rete da parte di hacker, come tentativi di pishing o Ddos. In un mondo connesso come quello attuale, questa funzione non va assolutamente sottovalutata, perchè, sfruttando la connessione tramite VPN permette un accesso in tutta sicurezza anche a reti Wifi pubbliche, dove nello stesso momento possono essere connessi moltissimi utenti, terreno fertile per hacker in cerca di dati sensibili.

Anche IVACY adotta la politica del No Logs. Cosa significa? Che accedendo alla rete tramite VPN i dati di navigazione non sono visibili nemmeno al vostro fornitore di servizi internet (ISP), non vengono conservati dall’azienda e soprattutto non vengono venduti a terze parti per essere usati ai fini commerciali. Ciò si traduce in una navigazione anonima al 100%.

Entriamo ora nel dettaglio e scopriamo perchè IVACY VPN fa della facilità d’uso il suo punto di forza.

L’applicazione è disponibile per tutte le piattaforme: Windows, Linux, Android, iOS.

A queste si aggiungono tutte le estensioni per i browser maggiormente conosciuti, e anche le versioni apposite per smartTV, per console (xBox e PS4).

Noi abbiamo preso in analisi il software Windows, e questa è l’interfaccia base del software dopo aver effettuato il login con il vostro account:

Si nota subito che è possibile, in maniera del tutto intuitiva, scegliere dal menù la funzione più appropriata in base alle nostre necessità.

Ad esempio, lo Smart Connect è l’utilizzo più classico di una VPN, possiamo scegliere di connetterci ad un server disclocato in un paese a nostra scelta, o lasciare che sia il software a scegliere per noi il server migliore al quale connettersi.

Sfruttando invece la connessione con Secure Download, i file in download tramite browser saranno analizzati tramite un database antivirus in cloud, e in caso di malware, spyware o virus, il download sarà interrotto.

Veniamo ora alla funzione secondo noi più interessante, lo Streaming. Ognuno di noi ha quasi sicuramente un abbonamento attivo ad almeno un servizio (tra i principali Netflix, Disney+, Prime video ). Il vantaggio offerto da IVACY VPN è che mette a disposizione direttamente all’interno dell’app, un catalogo già preimpostato di molti servizi di streaming digitale visibili nei diversi paesi e di conseguenza non accessibili al difuori dei confini nazionali.

Facciamo l’esempio di Hulu, un servizio di streaming con un catalogo molto vasto, ma accessibile al momento in soli 2 paesi, Stati Uniti e Giappone. Cliccando sulla voce Hulu, IVACY VPN si connetterà ad un server ubicato sul suolo americano così da permetterci la visione. Inoltre, una volta stabilita la connessione al server verremmo notificati, tramite un comodo popup, della possibilità di aprire direttamente l’interfaccia web del servizio scelto.

Che dire del servizio di streaming più usato, Netflix. In questo caso la differenza è sostanziale, il catalogo Netflix a disposizione per gli utenti americani e ben più vasto della controparte italiana, ma per regioni di diritti televisivi, sono applicato dei blocchi che limitano appunto i contenuti fruibili. Bene IVACY ha nel catalogo già pronto l’accesso a Netflix US. Ci basterà, come abbiamo visto soprà, effettuare 2 click per accedere al server sicuro americano, e cliccare Si sul popup per accedere al catalogo versione US.

Le ultime funzioni degne di nota sono l’Internet Kill Switch e lo Split Tunnelling accessibile nelle opzioni.

L’Internet Kill Switch permette di chiudere di netto la connessione internet nel caso di disconnessione della VPN. Questa funzione è utilissima soprautto nel caso citato in precedenza, cioè durante una navigazione connessione ad un Wifi pubblico. Se la connessione al server VPN dovesse venire meno, sarà bloccata anche la navigazione stessa, impedendoci di navigare in maniera non protetta.

Lo Split Tunneling permette di selezionare uno o più browser tra quelli installati, per avere solo su quei browser una navigazione non filtrata. Può accadere, sfruttando una VPN, e quindi essendo connessi ad un server esterno, di avere il problema inverso e trovare un contenuto o una pagina web disponibile solo sul suolo italiano bloccato. Sfruttando lo split tunneling, non sarà necessario interrompere la connessione alla VPN, bensì basterà accedere alla pagina web che risulta attualmente inaccessibile, da uno dei browser secondari selezionati precedentemente.

Prezzi e piani di abbonamento

Ovviamente tutte le funzioni che abbiamo avuto modo di testare, sono offerte nella versione completa del prodotto. Lo stesso account può essere usato contemporaneamente ora su ben 10 diversi dispositivi, che sicuramente sono più che sufficienti al 99% degli utenti, per offrire un’esperienza d’uso completa.

A che prezzo è disponibile il servizio?

Mensile: al costo di 9.95$ al mese

al costo di al mese Annuale al costo di 3.50$ al mese, con un risparmio del 65% sul costo mensile.

Ma, se la sicurezza è di fondamentale importanza per voi, IVACY ha lanciato in questo periodo un ulteriore pacchetto che prevede uno sconto del 88% su un abbonamento di 5 anni, portando il prezzo a soli 1.16$ al mese, l’equivalente di un caffè al mese per avere la certezza di navigare protetti sempre e dovunque. L’offerta è disponibile ancora per un periodo di tempo limitato, quello che possiamo consigliarvi è di approfittarne e sottroscrivere il piano a questa pagina



Ma non è tutto, grazie alla collaborazione e alla disponibilità dell’azienda, potete approfittare di un’ulteriore sconto che è stato messo a disposizione per i nostri lettori. In fase di acquisto, inserendo il CODICE PROMO: Tecnoandroid20 avrete a disposizione un ulteriore 20% di sconto sul piano di abbonamento di 5 anni, per un prezzo finale di 0,93$ al mese. Non troverete di certo un’altra VPN a questo prezzo, garantito.

Conclusioni

IVACY VPN ci ha piacevolmente colpito, è una VPN che offre sicuramente tutte le funzioni di cui un utente ha bisogno, senza perdersi in tante, forse troppe, impostazioni avanzante che troviamo su altri prodotti, il che la rende perfetta, come abbiamo più volte ripetuto nel corso della recensione, per rispondere risponde alle esigenze anche degli utenti meno esperti e che si affacciano per la prima volta nel mondo delle VPN.

Se siete amanti dello streaming e non volete perdere nemmeno una serie TV, o averle in anteprima senza dover aspettare l’uscita in Italia, o se volete provare i vantaggi di una navigazione sicura, sopratutto in mobilità, senza preoccuparvi di impostazioni e settaggi vari, questo è sicuramente il software adatto.