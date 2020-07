Iliad continua la sua ascesa verso posizioni più alte in classifica, visto che ora come ora il quarto posto sembra stare stretto al colosso. Nessuno credeva che in così poco tempo si potessero tirare fuori i risultati del genere, soprattutto in un settore telefonico mobile come quello italiano. I tanti gestori già presenti sul territorio avrebbero inibito chiunque, ma non Iliad che arrivato dalla Francia ha dimostrato di avere tanta stoffa da vendere.

Le sue offerte hanno dimostrato fin dal primo momento di poter essere le soluzioni giuste per gli utenti, e questo ha spinto volti a cambiare gestore. Ora come ora dunque le grandi aziende rivali stanno cercando di lanciare campagne promozionali degne di nota proprio per recuperare parte del pubblico perduto. Iliad per questo ha deciso di far vedere le sue migliori promozioni alla lunga, le quali sono dunque ancora disponibili sul sito ufficiale.

Iliad, le migliori soluzioni sono ancora disponibili sul sito ufficiale

Molti hanno chiesto un confronto con un altro gestore, CoopVoce, il quale almeno a primo impatto non sembra battere Iliad.

La sua migliore offerta è infatti la ChiamaTutti TOP 30 con minuti senza limiti, 1000 SMS e 30GB per 9 euro al mese. Il gestore proveniente dalla Francia invece permette a tutti di sottoscrivere la sua Giga 50, con minuti senza limiti, SMS senza limiti e 50 giga di traffico dati a soli 7,99 € al mese per sempre. Inoltre Iliad a previsto l’aumento dei giga in roaming, visto che attualmente si passa dai vecchi 2 giga a 4 giga per tutti all’estero.