Netflix, piattaforma americana nata nel 1997 per puro caso, ha dato un supporto morale ai suoi utenti nel momento più complicato: la quarantena. Fortunatamente infatti questa ha permesso la visione di un numero molto elevato di serie tv e film, eliminando i pensieri più tristi e lasciando così spazio alla fantasia. Tra le più viste e le più ricercate nell’ultimo periodo vi sono Suburra, Elite, Riverdale e Black Mirror.

Elite, Riverdale, Black Mirror e Suburra: la verità sulle serie tv

Suburra, serie televisiva italiana ha lasciato i suoi fan con il fiato sospeso. Infatti di questa sappiamo che tornerà certamente sugli schermi, ma non è ben chiaro il periodo del suo ritorno. Ad ogni modo rilassatevi e tornate a respirare, perché Alessandro Borghi tornerà con una terza stagione.

Anche gli appassionati delle serie Elite e Riverdale possono stare tranquilli. Le due serie televisive analizzano le avventure e le problematiche dei teenager e la loro età. Esse faranno ritorno in un periodo non ancora definito: la prima andrà in onda con una quarta e quinta stagione, la seconda citata invece è già al quinto rinnovo.

Infine concludiamo parlando di Black Mirror: serie tv che analizza gli aspetti oscuri del progresso tecnologico e angoscia in tal modo l’esistenza umana. Questa ha riscosso in passato un enorme successo ma ad oggi non ha lasciato tracce di sé. Questo perché l’autore della serie Charlie Brook, ha scelto di intraprendere una nuova strada che è quella della scrittura comica, quindi non è chiaro quando la season 6 si farà strada su Netflix.