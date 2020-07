La famosa multinazionale Enel Energia è rimasta incastrata dai suoi stessi clienti che hanno deciso di adottare un nuovo metodo per alterare i propri contatori della luce elettrica così da trovarsi con una bolletta a fine mese meno salata. Gli utenti che hanno adottato questa soluzione sono numerosi e molte segnalazioni provengono dalla città di Roma, ma fortunatamente Enel Energia si è resa conto della truffa in tempo.

Enel Energia truffata con contatori alterati: ecco il nuovo metodo adottato dai clienti

La multinazionale è una delle prime scelte in Italia proprio perché riesce a garantire un servizio a prezzi economici rispetto a tante altre società, ma a quanto pare questo non basta a numerosi consumatori che hanno deciso di truffarla. I truffatori hanno acquistato un semplice magnete, reperibile molto facilmente e uno strumento per niente costoso.

Una volta in possesso di questo strumento è bastato metterlo vicino al proprio contatore per rallentare i propri consumi nonostante l’utilizzo reale. Così facendo a fine mese si sono ritrovati con delle bollette da pagare più che economiche nonostante il loro reale consumo.

Enel Energia dopo i vari controlli effettuati ha trovato, in alcuni casi, dei contatori completamente modificati da strumenti specifici che solo i suoi operatori sono in possesso. A quanto pare, alcuni operatori addetti ha installato contatori di riserva o altri strumenti per rallentare il conteggio in cambio di soldi.

La multinazionale ha subito una forte perdita e proprio per questo motivo ha aumentato i controlli e ha consigliato a tutti i suoi clienti di inviare una segnalazione in caso di sospetto.