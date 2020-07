Comet ha in serbo per gli utenti una sorpresa davvero speciale, tutti possono pensare di raggiungere un prodotto gratis, semplicemente optando per l’acquisto di un altro dispositivo tra quelli effettivamente contrassegnati e disponibili.

A differenza della campagna promozionale di Trony in cui il cliente si ritrova costretto a spendere una cifra minima, in questo caso la possibilità di fruire della soluzione è possibile solamente mediante l’acquisto di uno dei prodotti contrassegnati, o meglio di uno dei televisori coinvolti. Se il modello scelto supererà i 599 euro, allora verrà consegnato in cassa il JBL Link 10 da 99 euro; spendendo invece più di 799 euro, il prodotto gratuito sarà il JBL Link 300.

Volantino Comet: tantissimi sconti per gli utenti

Il volantino Comet riesce a catturare l’attenzione e l’interesse dei consumatori italiani, offrendo in cambio buonissimi prezzi bassi per tutti. Gli smartphone in promozione appartengono sia alla fascia alta del mercato, come Motorola Edge, Galaxy S20, S20+, Huawei P40, P40 Pro+ o Motorola Edge+, che con un prezzo finale poco meno di 300 euro.

I più richiesti sono proprio quest’ultimi, sopratutto dato il periodo storico ed economico che stiamo attualmente attraversando, ecco quindi che sarà possibile pensare di mettere le mani su Oppo A91, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Xiaomi Mi Note 10 Lite o similari, tutti disponibili ovviamente in versione completamente sbrandizzata e con garanzia legale di 24 mesi.

Per ogni altro dettaglio o informazione, consigliamo il collegamento diretto al sito ufficiale di Comet.