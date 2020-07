Attendere le nuove stagioni delle proprie serie TV preferite può diventare difficile soprattutto quando le tempistiche si allungano a causa di condizioni che non dipendono direttamente da qualcuno. Nonostante questo, la voglia di scoprire come la storia dei propri personaggi preferiti evolverà nel corso di nuovi episodi supera ogni cosa ed è proprio per tale motivo che l’hype dietro due show molto noti di Netflix non abbandona mai gli abbonati; di quali titoli stiamo parlando? Ma ovviamente di After Life e Peaky Blinders.

Netflix: le riprese di Peaky Blinders sono riprese, presto al via quelle di After Life

Gli Shelby sono finalmente tornati sul set per dare vita agli episodi che costituiranno la sesta stagione di Peaky Blinders. Capace di aver ammaliato un pubblico vastissimo grazie ai suoi contenuti forti ma avvincenti, questo titolo tornerà presto su Netflix sebbene ancora una data d’uscita ufficiale non sia stata proclamata. Cosa aspettarsi dalla sesta stagione? Sicuramente niente tempi morti, in fin dei conti stiamo parlando degli Shelby.

Altro titolo che tornerà, forse l’anno prossimo, su Netflix è After Life. Questa Dark comedy Britannica ha saputo conquistare il cuore degli abbonati del colosso dello streaming rispondendo enorme successo con le prime due stagioni e ottenendo, di conseguenza, la possibilità di tornare con una terza produzione. Non sono ancora chiare le tempistiche che riguardano After Life, ma se siete amanti di Ricky Gervais ossia il Tony della serie, sappiate che il prossimo anno oltre alla terza stagione di questo titolo potrete divertirvi anche con degli stand up come dello stesso attore.