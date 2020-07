WindTre rivolge alcune offerte ai clienti più giovani proponendo loro dei contenuti davvero ottimi a costi contenuti. Le tariffe possono essere attivate recandosi in uno dei numerosi punti vendita del gestore e procedendo in sede con l’acquisto di una nuova SIM.

Offerte WindTre per i clienti under 20 e under 30!

Le offerte fino ad ora menzionate sono tutte disponibili in versione Easy Pay. Dunque, per effettuare l’attivazione con successo è necessario sostenere le spese previste attraverso una delle modalità di pagamento indicate dall’operatore, cioè: carta di credito, conto corrente o carta conto. Tutte le offerte includono nel prezzo alcuni servizi extra, come: l’SMS di ricevuta di ritorno, il servizio di segreteria telefonica e il servizio Ti ho Cercato. I clienti possono comunque disattivare i servizi aggiuntivi seguendo le indicazioni fornite da WindTre sul suo sito ufficiale.

WindTre Young Summer Edition

La tariffa dedicata ai clienti under 30 è attualmente tra le offerte più ricche e convenienti del gestore WindTre. I clienti che ne richiedono l’attivazione, infatti, vanno incontro a un costo di rinnovo di 9,99 euro al mese e ricevono: minuti illimitati verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti i numeri e Giga illimitati. I contenuti e il costo dell’offerta subiranno delle variazioni non appena saranno trascorsi i mesi estivi. In seguito, dunque, sarà necessario sostenere un costo di rinnovo di 11,99 euro al mese e sarà possibile usufruire di: minuti illimitati verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti i numeri e 80 GB di traffico dati.

WindTre Unlimited Gaming

L’offerta in questione si dimostra azzeccata per tutti i clienti under 30 appassionati di videogiochi. Infatti, effettuando l’attivazione, WindTre offre la possibilità di ottenere gratuitamente il gioco MotoGP™20. Il costo da sostenere per il rinnovo è di 29,99 euro e comprende quantità illimitate di minuti, SMS e Giga di traffico dati.

WindTre Student con Easy Pay

La promozione è rivolta ai clienti under 20 che, sostenendo un costo di rinnovo di soli 9,99 euro al mese, hanno la possibilità di ricevere ogni mese: minuti illimitati verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti i numeri e 80 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile.