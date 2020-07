L’estate si sta rivelando piena di notizie e di indiscrezioni sul futuro di WhatsApp. La chat di messaggistica, da qui ai prossimi mesi, è pronta a rivoluzionare completamente il suo assetto. Una dimostrazione è data dall’arrivo della piattaforma WhatsApp Pay che renderà possibili i pagamenti tra singoli utenti in pochi click.

WhatsApp e le pubblicità: la novità dell’anno è spostata al 2021

Se l’annuncio di WhatsApp Pay e delle sue funzionalità era sì atteso, ma non nell’immediato, un aggiornamento a lungo promosso da rumors ed indiscrezioni è stato ufficialmente rinviato. Come evidente, la piattaforma di messaggistica ha per ora rinunciato all’introduzione delle pubblicità in chat.

Tanti addetti ai lavori e tanti leaker avevano garantito per una presenza di questa novità, addirittura dallo scorso mese di febbraio. Al netto di una quasi certezza, però gli sviluppatori hanno optato per il rinvio ed i tempi sembrano non essere brevi. In base alle attuali indiscrezioni, gli annunci commerciali potrebbero essere parte di WhatsApp non prima del prossimo 2021.

A giocare un ruolo determinante in questa decisione ci sono state le proteste degli utenti. Specie chi è legato dalla prima ora a WhatsApp non ha apprezzato le voci su un aggiornamento che avrebbe snaturato il servizio.

A dare ulteriore conferma a questa scelta degli sviluppatori però c’è un’ulteriore fattore. Proprio come per Facebook o Instagram, le pubblicità di WhatsApp avevano principalmente scopo di lucro, al fine di garantire sostegno economico alla piattaforma. Prima di optare su questa scelta definitiva, i tecnici andranno a sperimentare in queste settimane soluzioni differenti.