Il volantino Comet presenta un’occasione assurda, la possibilità di ricevere un regalo speciale con l’acquisto di uno dei tantissimi modelli effettivamente inclusi in promozione. Tutti gli utenti in Italia vi possono accedere, senza problemi o limitazioni particolari, anche dal sito ufficiale del rivenditore stesso.

Coloro che opteranno per un acquisto online, al contrario, dovranno però pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio (sempre gratuita invece in negozio). Fino al 23 luglio, indipendentemente da tutto questo, segnaliamo la possibilità di accedere ad un prodotto gratis con l’acquisto di uno dei televisori contrassegnati; al superamento della soglia dei 599 euro di spesa si riceverà il JBL Link 10 (con valore pari a circa 99 euro), spendendo invece più di 799 euro, il regalo sarà pari al JBL Link 300, con valore commerciale che supera i 130 euro.

Volantino Comet: le offerte sono davvero uniche

Al netto di quanto scritto, infatti, gli sconti applicati dal volantino Comet appaiono essere molto interessanti, non dimentichiamo infatti la presenza di veri e propri top di gamma a prezzi sostanzialmente in linea con le aspettative. Tra i migliori annoveriamo appunto Motorola Edge a 699 euro, Huawei P40, P40 Pro+, Galaxy S20+, Galaxy S20 in vendita sempre a 699 euro, per finire anche con il Motorola Edge+ ad un prezzo più che accettabile.

In alternativa non mancano soluzioni più economiche, quali sono ad esempio Oppo A91, Xiaomi Mi Note 10 Lite, Xiaomi Redmi Note 9 Pro e così via, tutti disponibili a meno di 300 euro.