TIM, Vodafone e WindTre, le tre compagnie di telefonia principali attive nel nostro paese, in queste settimane scandite dall’emergenza Covid hanno dimostrato ampia vicinanza agli utenti, specie durante il periodo del lockdown. Gli operatori son riusciti a rimodulare in parte i loro servizi, garantendo soluzioni in grado di avvicinarsi alle esigenze del pubblico.

TIM, Vodafone e WindTre: l’opportunità di acquistare biglietti Trenitalia con lo smartphone

Anche in estate ci saranno delle novità importanti per gli abbonati. TIM, Vodafone e WindTre, infatti, hanno da poco siglato una partnership con Trenitalia. Grazie a questo accordo, nasce un servizio davvero innovativo.

Così come già possibile per alcuni operatori del servizio pubblico urbano, gli utenti di TIM, di Vodafone ed anche di WindTre potranno acquistare ora biglietti per i viaggi in treno utilizzando il loro credito residuo.

Il meccanismo è davvero molto semplice. Per pagare un biglietto ferroviario con credito residuo basta collegarsi sull’app Trenitalia, scegliere la propria tratta di preferenza e procedere con l’acquisto. Al momento del pagamento si dovrà semplicemente selezionare la modalità del credito residuo.

Gli abbonati avranno bisogno solo ed esclusivamente del loro smartphone, senza carte di credito e senza dover inserire PIN o altri codici. Completato l’acquisto, i clienti riceveranno tramite SMS le generalità del viaggio selezionato.

Gli acquisti tramite credito residuo sono valido solo per il trasporto regionale di Trenitalia e solo per costi inferiori a 13,75 euro. All’atto della conferma, per gli abbonati, sarà applicata una piccola commissione di 0,25 centesimi, che sarà detratta sempre dal proprio credito residuo.