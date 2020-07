L’operatore Tim Italia ha recentemente deciso di aggiornare le proprie soglie massime di minuti, SMS e Giga da non superare in caso di offerte con bundle illimitati. Le soglie sono ritenute di buona fede e correttezza.

L’operatore ha infatti cambiato da alcuni giorni, sul suo sito, il documento delle Norme d’uso delle SIM TIM, che adesso risulta aggiornato a Giugno 2020. Scopriamo le nuove soglie.

Tim aumenta le soglie delle proprie offerte Tutto Illimitato

TIM specificava anche prima dell’aggiornamento, in questo documento che il cliente è tenuto ad utilizzare l’offerta secondo buona fede e correttezza e deve astenersi, pertanto, dal conseguire vantaggi diversi da quelli connessi alla normale fruizione dell’offerta per comunicazione interpersonale. Con particolare riferimento alle offerte con minuti, SMS e Giga illimitati fino ad ora si considerava uso non conforme a buona fede il superamento di 10.000 minuti, 10.000 SMS e 500 Giga mensili.

Con l’aggiornamento del documento delle Norme d’uso di TIM, l’operatore ha voluto quindi incrementare queste soglie. In particolare, salvo diverse comunicazioni, adesso per tutti i piani, le opzioni o promozioni che prevedono un traffico incluso illimitato di minuti o SMS, si presume un uso conforme a buona fede un traffico uscente non superiore a 18000 minuti o 18000 SMS durante il mese di riferimento.

Per i piani, le opzioni e promozioni che prevedono Giga Illimitati di traffico dati invece, si presume un uso conforme a buona fede un traffico dati non superiore a 600 Giga ogni mese. Con questa novità TIM concede quindi maggiore traffico senza limitazioni per i suoi clienti con bundle illimitati, sempre che gli utenti continuino a comportarsi secondo buona fede e correttezza.