Dopo lo sbarco anche sul territorio italiano di Premium Duo, il servizio di streaming musicale più usato al mondo Spotify ha già in cantiere altre funzioni nuove che potrebbero fare gola a molti utenti attivi sulla piattaforma. Tra le tante, ce n’è una che riguarda una nuova playlist personalizzata dedicata agli allenamenti, soprattutto per chi lo fa frequentemente e duramente.

Spotify si conferma l’app di streaming musicale più innovativa del momento

Il nome della playlist è Soundtrack Your Workout, che tradotto dall’inglese è “dai una colonna sonora al tuo allenamento”. La domanda che si stanno facendo molti utenti è come viene generata questa playlist e la riposta è molto semplice: vi basterà in primis andare nella pagina web dedicata e rispondere ad un breve quiz il quale vi consentirà di valutare la durata media del vostro allenamento, quindi inserire canzoni e/o podcast a piacimento. Sarà possibile inoltre impostare il tipo di workout anche se siete in compagnia. Infine, la playlist verrà creata in base ai vostri gusti anche secondo il genere musicale.

Questa playlist del tutto personalizzata si andrà ad aggiungere a quelle che sono già esistenti ma che comunque rimangono di default. Così facendo, ogni utente avrà la possibilità di poter sì ascoltare i suoi brani preferiti ma anche di scoprirne di nuovi che possono aiutare a compiere l’allenamento in maniera più produttiva.

Spotify inoltre, nel mese di gennaio, aveva rilasciato una funzionalità molto simile la quale consentiva addirittura di creare delle playlist dedicate per i propri animali domestici. Funzioni molto utili e simpatiche quelle che sta avviando Spotify, il quale si conferma sempre innovativo col tempo.