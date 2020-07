Le SIM Italiane con numeri di tipo Top e Gold possono valere una autentica fortuna. Dopo un servizio andato in onda su “Le Iene” i consumatori hanno aperto gli occhi su un nuovo mercato segnalato per i numeri di TIM, Wind, 3 Italia e Vodafone. Il risultato dell’asta di beneficenza ha consegnato nelle mani degli utenti una nuova possibilità di facile guadagno.

Nel caso in oggetto il ricavato è stato devoluto a favore della ricerca per l’Istituto Nazionale dei Tumori ma nel nostro contesto non c’è nulla che non possa farci pensare alla possibilità di guadagnare soldi veri e subito tramite la vendita online. Ecco quanto può valere una scheda telefonica e dove vendere per non beccare fregature.

Risultati dell’asta per le SIM Top e Gold ed info segrete per guadagnare migliaia (se non milioni) di euro dalla vendita

339 YYXXXXX – TIM ha devoluto 2’210 euro con questo numero.

con questo numero. 33Y XXXXXXX – TIM ha devoluto 8’600 euro con questo numero.

con questo numero. 342 XXXXXYY – Vodafone è riuscita a donare 1’920 euro con la vendita di questo numero.

con la vendita di questo numero. 320 XYZYZYZ – Wind è riuscita a donare 856 euro con la vendita del numero.

con la vendita del numero. 393 XY9XXY9 – 3 Italia ha donato 343 euro.

Questo è stato un fulgido esempio del valore che una SIM rara può assumere. Ma dalle info fornite dal nostro intervistato speciale si è scoperto che ripetizioni numeriche speciali possono far lievitare il prezzo di parecchio. Si arriva a milioni di euro da parte di personalità di spicco del mondo calcistico e dello spettacolo oltre che di società disposte a tutto pur di avere un numero facile da ricordare.

L’occasione migliore per vendere passa per i forum. Sconsigliati sistemi come eBay dove è sempre possibile incappare in qualche imbroglio. Il contatto diretto resta sempre la strada migliore. Provare per credere. In molti hanno già avviato un vero e proprio business online.