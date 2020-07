La piattaforma di streaming online Netflix continua ad accontentare i suoi utenti con le nuove uscite di film e serie televisive, ma gran parte di loro aspettano con ansia novità e nuovi episodi di serie tv come Suburra, Elite, Riverdale o Black Mirror. Il mondo cinematografico ha indubbiamente riscontrato problemi con l’arrivo del Coronavirus, ma fortunatamente si sta riprendendo a vista d’occhio e, infatti, numerose produzione hanno nuovamente iniziato i lavori.

I fan di Elite, la serie televisiva spagnola, e Riverdale, fiction statunitense, devono sicuramente aspettare diversi mesi prima di poter guardare le nuove puntate perché le loro ultime stagioni sono andate in onda nel periodo di lockdown. Dunque, le produzioni devono ancora riunirsi per iniziare totalmente le riprese.

Black Mirror e Suburra presto in arrivo su Netflix: ecco le news a riguardo

In rete non si fa altro che parlare della fiction italiana tratta dall’omonimo film, Suburra, che sarebbe dovuta sbarcare durante la stagione estiva secondo alcune voci da corridoio. Purtroppo l’arrivo inaspettato del Coronavirus ha ritardato la data d’uscita bloccando anche le riprese in corso.

Secondo le ultime indiscrezioni trapelate la produzione è tornata sul set per terminare in modo definitivo questa terza e ultima stagione in sicurezza e rispettando tutte le normative imposte. Sulla piattaforma dovrebbe sbarcare entro la fine di quest’anno.

Anche per quanto riguarda Black Mirror le riprese hanno subito dei forti rallentamenti a causa di questa emergenza sanitaria, ma per quanto riguarda la data d’uscita si parlava già di inizio del 2021 su Netflix. Potrebbe, dunque, non variare.