Nel Play Store sono state scoperte alcune app infette. Stavolta Google ha fallito il rilevamento malware via Play Protect ma ha comunque deliberato per la rimozione dopo una segnalazione giunta dalla società di sicurezza francese Evina. Il livello di pericolo è alto visto che tutti i malware sono stati in grado di rubare account Facebook tramite una nuova procedura. Se hai installato queste soluzioni faresti meglio ad eliminarle dal telefono e non reinstallarle da negozi di app di terze parti. Ecco come hanno agito e quali sono.

Malware nel Play Store: rischio privacy e vita sociale con queste app malvagie

Sono ben 25 app quelle sospette di violazione alla privacy scoperte dagli esperti. A seguito della notifica i tecnici di BigG hanno prontamente rimosso le pubblicazioni dalla vetrina del negozio. Nello specifico l’accusa è quella di sottrazione dati personali su Facebook. Le app agivano in background proponendo una finta pagina di login all’account nel momento in cui si accedeva all’app ufficiale. Una sorta di copia conforme dell’app originale in cui inserire i propri dati. Informazioni che una volta sottratte finivano su un server esterno.

Tale metodo di funzionamento è risultato essere del tutto trasparente ai milioni di utenti che avevano scaricato i prodotti. Ecco quali sono le applicazioni più pericolose del momento.