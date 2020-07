MediaWorld ritarda il lancio di una specifica campagna promozionale, approfondendo nel contempo il mondo degli sconti online, sul sito infatti gli utenti possono accedere ad una lunga serie di offerte e di prezzi bassi, anche applicati direttamente sugli smartphone.

La caratteristica principale di tutte le soluzioni di casa MediaWorld, riguarda il cosiddetto finanziamento a Tasso Zero, il consumatore che spenderà più di 199 euro avrà difatti la possibilità di optare per una rateizzazione senza interessi, con pagamento tramite conto corrente a rateo fisso. La proposta indicata è da considerarsi valida indipendentemente dalla merce acquistata, tutto è legato esclusivamente alla cifra spesa.

Volantino MediaWorld: risparmiare è davvero facile

Gli smartphone effettivamente in promozione sono diversi, ed allo stesso tempo comunque molto vari tra loro, il più interessante resta sempre il Samsung Galaxy S20, un vero e proprio top di gamma in leggero declino, oggi in vendita a meno di 700 euro, più precisamente 699 euro, nella versione no brand. Restando sempre nella fascia alta del mercato, non dimentichiamo comunque la presenza di iPhone 11 in vendita a 784 euro, passando anche per Apple iPhone Xs, acquistabile con un esborso finale di 799 euro.

La fascia bassa è invece rappresentata da soluzioni altrettanto interessanti, quali sono Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Huawei P30 Lite, Xiaomi Redmi 8 o Huawei P40 Lite.

I dettagli della campagna promozionale li potete trovare direttamente sul sito ufficiale del volantino MediaWorld, attivo fino a data da definirsi.