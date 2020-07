Iliad sta per tagliare un nuovo traguardo considerevole. A breve, forse anche tra pochi giorni, il provider potrà contare su una base di clienti che si attesta sui sei milioni di unità. E’ oramai innegabile, anche per gli addetti ai lavori più scettici, il successo che il gestore francese sta riscuotendo nel nostro paese.

Iliad e gli smartphone Android: questo servizio è ancora il grande assente

Se la campagna promozionale di Iliad continua a navigare a gonfie vele, anche grazie alla promozione Giga 50, gli utenti ora si attendono uno step superiore per quanto concerne il campo dei servizi. Le evidenze d’altronde sono molto chiare. A più di due anni dal lancio italiano dell’operatore, ancora manca un’app ufficiale. La gestione del profilo, per gli abbonati, è quindi vincolata solo ed esclusivamente al sito ufficiale del gestore.

Gli abbonati con smartphone Android – così come quelli con iPhone – continuano ad attendere novità e sviluppi per questo fronte. Se nei primi mesi dell’anno vi era molta fiducia per un rilascio futuro di un’app, in queste ultime settimane la speranza è tornata a calare. Almeno nell’immediato non sembra essere imminente la release di un software esclusivo di Iliad.

La notizia scontenta in maniera significativa i clienti con dispositivo Android. Sempre da inizio anno, infatti, su Google Play Store sono venute a mancare anche le app terze, che garantivano la gestione del profilo Iliad senza accedere al sito ufficiale. Dal maketplace Android è scomparso anche il servizio più popolare di genere, l’app chiamata Area Personale.