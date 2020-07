Huawei: le novità della EMUI 10.1 e la lista per la EMUI 11

Huawei sta portando avanti la sua solita politica anche se con qualche impedimento in più. Il ban imposto da Trump ha fatto non poco rumore e le vendite sono calate pur lasciando il colosso in cima alla classifica. Huawei sta migliorando dunque anche la sua interfaccia, la quale è stata ulteriormente migliorata con il lancio degli ultimi top di gamma della casa.

Obiettivo è far vedere che il colosso è ancora presente nonostante questa limitazione, e che continua a sostenere Android anche senza i servizi Google. La EMUI 10.1 è in arrivo sulla restante parte degli smartphone con tutte le migliori novità: Animazione per le impronte digitali, Always On Display: (Colorato), Multi-finestra, Pannello di controllo multi-dispositivo, Design ottimizzato, Risposta alle chiamate da computer Huawei, Editing di file, Condivisione dello schermo, Navigazione multi-dispositivo, Assistente Huawei, Sicurezza. Qualcuno però starebbe già pensando alla EMUI 11, la quale a quanto pare sarebbe stata oggetto di alcune indiscrezioni.

Huawei: la EMUI 10.1 è in arrivo ma c’è anche la lista per la EMUI 11

EMUI 10.1

Huawei P30,

Huawei P30 Pro,

Huawei Mate 20,

Huawei Mate 20 Pro,

Porsche Design Huawei Mate 20 RS,

Huawei Mate 20 X (connessione 4G),

Huawei Mate 20 X (connessione 5G),

Huawei nova 5T,

Huawei Mate Xs,

Huawei P40 lite,

Huawei nova 7i,

Huawei Mate 30,

Huawei Mate 30 Pro,

Huawei Mate 30 Pro 5G,

Huawei MatePad Pro,

Huawei MediaPad M6 da 10.8 pollici.

EMUI 11