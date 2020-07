In questi ultimi giorni abbiamo avuto modo di osservare alcuni renders del futuro top di gamma di casa Google, cioè il Google Pixel 5. Quest’oggi, però, sono stati pubblicate online alcune immagini CAD renders della versione più grande, ovvero del prossimo Google Pixel 5 XL.

Ecco il presunto design del prossimo Google Pixel 5 XL

Le nuove immagini CAD renders in questione sono state realizzate e pubblicate dal leaker @xleaks7 in collaborazione con il portale Pigtou. Osservando questi renders, è possibile notare come anche il prossimo device di punta di Big G adotterà sul fronte un display con un piccolo foro laterale. Sulla parte posteriore, invece, sembra che rimarrà la zona nera quadrata posta in alto sul lato sinistro della scocca dove verranno collocati i sensori fotografici.

Il comparto fotografico, in particolare, sembra che anche questa volta sarà composto da una dual camera accompagnata da un flashLED. Il leaker e il portale Pigtou non hanno riferito nulla di preciso riguardo alla tipologia di sensori fotografici adottati. Nonostante questo, ci aspettiamo quest’anno almeno un sensore grandangolare, dato che lo scorso anno è stata una caratteristica che molti utenti avrebbero voluto sui Pixel 4 e Pixel 4 XL.

Per quanto riguarda il frame, sul lato destro dello smartphone troviamo il bilanciere del volume e il tasto di accensione e spegnimento (dotato di una colorazione più accesa). Sul lato sinistro del frame, invece, è presente unicamente lo slot per inserire la scheda sim. In basso troviamo poi la porta di ricarica USB Type C, il microfono principale e lo speaker di sistema, mentre in alto ci sarà fortunatamente il jack audio da 3.5 mm per le cuffie.

Per il momento ovviamente non sappiamo quanto siano veritieri questi nuovi renders, quindi dovremo attendere ancora l’arrivo di qualche conferma ufficiale.