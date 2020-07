Negli ultimi mesi la maggior parte degli utenti che, durante il lockdown sono stati costretti dentro le proprie case, hanno iniziato ad utilizzare maggiormente le applicazioni per effettuare videochiamate.

Una di queste è proprio Google Duo, che nelle ultime ore ha deciso di aumentare nuovamente il numero dei partecipanti alle stesse chiamate. Scopriamo insieme il nuovo numero massimo.

Google Duo aumenta il numero di partecipanti alle videochiamate

Tra tutte le piattaforme che permettono di effettuare videochiamate, Zoom è sicuramente quella che ha conosciuto la crescita maggiore, non dimentichiamoci però di Google. Quest’ultimo ha infatti avuto un’importante crescita anche con la propria piattaforma Meet su Gmail. Duo ha infatti ricevuto più aggiornamenti in questi ultimi mesi che in tutta la sua esistenza.

Lo scorso maggio, gli intenditori si ricorderanno, il colosso di Mountain View ha aumentato il numero di partecipanti alle videochiamate, portandolo da 4 a 8. Dopo un breve passaggio a 16 durante lo scorso mese, oggi la piattaforma può contare su un nuovo innalzamento, 32 persone potranno videochiamarsi in contemporanea.

La novità riguarda tutti gli utenti sia della versione web che dell’app. Anche se è legato a uno switch lato server, il cambiamento sembra riguardare tutti gli utenti a partire dalla versione 92. All’apertura dell’app un messaggio vi avviserà, come potete osservare nelle schermate qui sotto, ma la cosa potrebbe essere attiva anche senza che venga visualizzata alcuna notifica. Se invece ancora siete limitati a 11 utenti per le vostre videochiamate, dovete attendere che il rollout vi raggiunga, ma non dovrebbe volerci molto. Provate tra qualche giorno!.