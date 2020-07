Ci sono molti titoli che vengono reputati di punta per quanto riguarda la piattaforma di streaming più importante in questo periodo, cioè Netflix. Due titoli presenti sulla piattaforma particolarmente ambiti hanno rilasciato le nuove stagioni andando così ad accontentare la voglia dei fan più accaniti. Le due serie TV di cui parliamo sono Dark e The Order: la prima ha rilasciato la sua terza ed ultima stagione, mentre la seconda ha reso disponibile la seconda stagione. I titoli stanno riscuotendo un ottimo successo, tant’è che molti stanno esprimendo dei pareri estremamente positivi in merito.

Dark, The Order: le due serie TV di Netflix sembrano aver superato le aspettative di tutti

Come detto prima, le due serie TV hanno largamente soddisfatto le aspettative e di conseguenza molti utenti abbonati al servizio si chiedono se ci sarà il rinnovo delle stesse. La risposta definitiva la abbiamo solo con Dark, infatti la serie tedesca aveva già il suo futuro segnato: chi segue la serie da molto tempo è consapevole del fatto che la produzione aveva già preannunciato in passato che la terza stagione sarebbe stata l’ultima e che avrebbe chiuso definitivamente il ciclo.

Per quanto concerne The Order invece, mancano ancora delle vere e proprie conferme da parte di Netflix, quindi non è ancora il momento di esporsi in merito. Tuttavia, il successo della serie è di rilievo, tant’è che molti utenti non fanno altro che parlarne sui social network. Insomma, la possibilità di poter assistere a delle nuove stagioni della serie è reale. Quindi, non vi resta che rimanere connessi al nostro sito per avere degli aggiornamenti a riguardo in futuro.